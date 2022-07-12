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Eşi boşanmak isteyince dehşet saçtı: 2 ölü, 1'i polis 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini öldüren Tugay Turgut, evde bulunan baldızını ve onun eşini yaraladı. Turgut ayrıca kendini ikna etmeye çalışan polislere de ateş açtı. Bu saldırıda da bir polis memuru yaralandı

Eşi boşanmak isteyince dehşet saçtı: 2 ölü, 1'i polis 3 yaralı
12 Temmuz 2022 Salı 08:31

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Zeynep Turgut'un(25) eşi Tugay Turgut'a(31) boşanmak istediğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada silahını çeken Tugay Turgut, ilk olarak kayınvalidesi Nedime Dinçer(56)'i vurdu. Eşi Zeynep Turgut video çekerek KADES ihbarında bulundu. Tugay Turgut, ihbar etmesi üzerine eşine de ateş etti. KADES ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memuru Tugay Turgut'u ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna olmaması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tugay Turgut'un balkondan ateş etmesi sonucunda bir polis memuru yaralandı. Uzun ikna çabaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda Tugay Turgut vurularak etkisiz hale getirildi. Eve giren ekipler kayınvalidenin hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Turgut, ablası Ayşe Kıyak ile eşi Umut Kıyak yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Ablasının tedavisi sürerken, Zeynep Turgut yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanıp hastanede tedavisi süren polis memurunun durumunun iyi, Ayşe Kıyak'ın durumunun ise ciddi olduğu öğrenildi. 

Hastanedeki tedavisi ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tugay Turgut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"5-6 EL SİLAH SESİ DUYDUĞUMU HATIRLIYORUM"

Zeynep Turgut'un komşusu Aynur Kahraman, "Aile faciası yaşandı. Duyduğumuza göre evin annesi ve anneanne vefat etti. Çok üzgünüz. Şaşırdık ve çok korktuk. Polisimizi takdir ettim. Çok güzel konuştular ama beyefendiyi ikna edemediler. İkna çabaları çok uzun sürdü 5-6 el silah sesi duyduğumu hatırlıyorum. İzmir'den ablası misafir olarak gelmişti onu da yaralamış. Bir polis memuru da yaralandı" dedi.

"ÇOCUK İÇERİDE ANNESİNE SARILMIŞ VAZİYETTE BULUNDU"

Komşu Elif Kahraman ise, "Ölmeden önce Zeynep video çekip KADES'i aramış. Turgut, bu ihbarı fark ettikten sonra dehşet saçtı. Daha sonra KADES'den bir polis memuru geldi. Özel harekat gelene kadar uzun süre konuştu polis memuru. Daha sonra diğer polis memurları da geldi. Onlar da uzun süre ikna etmeye çalıştı. Maalesef bir türlü ikna edemediler. Sonrasında zaten balkondan ateş etti. Ondan sonra birisini öldürdü. Sonra birisini daha öldürdü. Eşi ile kayınvalidesini öldürdü. Evde çocukları vardı 4 yaşında otizmli. Olaylar yaşanırken çocuk içerideydi. Çocuk içeride annesine sarılmış vaziyette bulundu. Çocuğun başında annesinin kanı varmış" diye konuştu.

"SÜREKLİ ŞİDDET VARDI SESLERİNİ DUYUYORDUK"

Elif Kahraman, "Biz yakın komşusu olduğumuz için sürekli duyuyorduk haftada bir, iki haftada bir sürekli eşini dövüyordu. Sürekli şiddet vardı seslerini duyuyorduk. Uzaklaştırma kararı aldığını duyduk. Lakin daha sonra nasıl birleştiler, tehdit mi edildi bilmiyoruz. Çünkü böyle bir şeye kimse dayanmaz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziosmanpaşa #boşanma #cinayet #eşini öldürdü #kaynanasını öldürdü
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