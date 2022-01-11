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Eşi hastaneye giderken onu motosikletle takip etmiş ve kaza geçirmişti. Bebeğini göremeden öldü!

Eşi hastaneye giderken onu motosikletle takip etmiş ve kaza geçirmişti. Bebeğini göremeden öldü!
11 Ocak 2022 Salı 11:35

Antalya'da doğum sancısı başlayan eşi ambulansla hastaneye giderken onu motosikletle takip eden Nusret Özdemir, otomobille çarpıştı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, kazadan üç gün sonra hayatını kaybetti. Özdemir, 3 günlük bebeğini göremeden öldü

Kaza, geçen hafta cumartesi günü saat 12.30 sıralarında, D-400 karayolu jandarma kavşağında meydana geldi. Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobille Bülent Ecevit Caddesi'nden yola çıkan 24 yaşındaki Nusret Özdemir'in kullandığı 07 UV 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Doğum sancısı tutan eşi Selma Özdemir'i hastaneye götüren ambulansın peşinden gittiği ortaya çıkan Özdemir, yaralandı. Özdemir’in ambulansı takip ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

Kavşakta görevli polis memurları tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Nusret Özdemir, buradaki müdahalenin ardından da Alanya’ya sevk edildi.  Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Nusret Özdemir ameliyata alınırken, o saatlerde Selma Özdemir ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Nusret Özdemir ameliyat sonrası uyutuldu.

Nusret Özdemir, bugün saat 03.30 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi, Ilıca Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Selma Özdemir ile sarılık teşhisi konulan bebeğinin tedavisinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaza #ölüm #nusret özdemir
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