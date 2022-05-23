Eşine sarılınca aldatıldığını anladı çünkü...

Sosyal medyada bir kişinin sorduğu 'aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?' sorusuna bir kadının verdiği yanıt çok konuşuldu. Kadın, eşinin atletinin farklı bir yumuşatıcı koktuğunu ve kendisinin yıkadığı bir çamaşır olmadığını söyledi

Sosyal medyada bir vatandaş tarafından gelen soruya verilen cevap, viral oldu. Cevaba kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Bir kullanıcı, takipçilerine yönelik "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız? Ben sushi yemeye gittim demesinden. Çünkü bir erkek asla kendi iradesiyle sushi yemez" ifadelerini kullandı.

"FARKLI YUMUŞATICI KOKUYORDU"

Bir başka kadın kullanıcı ise gelen soruya şu yanıtı verdi: "Ona gece sarıldığımda atleti farklı bir yumuşatıcı kokuyordu. Benim yıkamadığım bir çamaşırdı." Bu cevap kısa sürede çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı.