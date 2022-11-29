11 GÜN BURADA YOLCULUK ETTİLER
11 GÜN BURADA YOLCULUK ETTİLER
0
CEM YILMAZ'A KÖTÜ HABER!
CEM YILMAZ'A KÖTÜ HABER!
0
SILA'NIN ACI GÜNÜ
SILA'NIN ACI GÜNÜ
0
EKİM AYINDA 41 DERECE İLE REKOR
EKİM AYINDA 41 DERECE İLE REKOR
0

Eşini, çalışmak istediği için öldürdü!

Gaziosmanpaşa'da, Özbekistan uyruklu Abdujalol Umırzokov (45), 3 çocuğunun annesi 10 yıllık eşi Shakhko Mukhtarova'yı (33) çalışmak istediği için bıçaklayarak öldürdü

Eşini, çalışmak istediği için öldürdü!
29 Kasım 2022 Salı 14:15

Özbekistan uyruklu Abdujalol Umırzokov (45), eşi Shakhko Mukhtarova (33) ve 3 çocuğu ile 7 ay önce Türkiye'ye geldi. Shakhko Mukhtarova (33) 2 ay önce iş bularak Şanlıurfa'ya gitti ve tekrardan İstanbul Fatih'e döndü. Eşinin döndüğünü öğrenen Abdujalol Umırzokov, 25 Kasım Cuma günü Fatih'e giderek eşini Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'ndeki eve getirdi. Shakhko Mukhtarova burada telefonda iş görüşmesi yaptıktan sonra Abdujalol Umırzokov'a Şanlıurfa'ya geri dönmek istediğini söyledi. İkili arasında bu konuyla ilgili tartışma başladı. Tartışma sonrasında Abdujalol Umırzokov mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuğunun annesi 10 yıllık eşi Shakhko Mukhtarova'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kavga sesleri üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek Abdujalol Umırzokov'u gözaltına aldı. Sağlık ekipleri Shakhko Mukhtarova'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Umırzokov, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


"TUHAF HAREKETLERİ VARDI"

Mahalle esnaflarından Metin İşal, "Akşam olay saat 22.00 gibi oluyor. 1 aydır burada yaşayan Özbek vatandaşın cinayet işlediğini duyduk. Olay yeri inceleme polisleri geldi. Karısını bıçakladığını duyduk. Kendisi birkaç kere bizim dükkanımıza gelmişti. Tuhaf bir hali vardı. Anlattıklarından bir şey anlamıyorduk tabii. Adam iri yarı birisiydi hareketleri tuhaftı. Neden öldürdüğünü bilmiyorum. Karısıyla tartıştığını ve olayı gerçekleştirdiğini duyduk" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cinayet #kadın cinayeti #ölüm
Önceki Haber
İzmir'de merdivenden düşen kadın öldü
Sonraki Haber
Eşini, çalışmak istediği için öldürdü!
Ferdi Kaza Sigortası Ne Demek? Ferdi Kaza Sigortası Ne İşe Yarar?
Ferdi Kaza Sigortası Ne Demek? Ferdi Kaza Sigortası Ne İşe Yarar?
0
Hayvan barınağı için ormanlardan yer verilecek!
Hayvan barınağı için ormanlardan yer verilecek!
0
Arsa Yatırımında İmar Neden Önemlidir?
Arsa Yatırımında İmar Neden Önemlidir?
0
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 11 kişi alacak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 11 kişi alacak
0
RTÜK işçi alımı yapacak
RTÜK işçi alımı yapacak
0
İsyan ettiren görüntü! Sokak köpeğini boğarak öldürmeye çalıştı!
İsyan ettiren görüntü! Sokak köpeğini boğarak öldürmeye çalıştı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.