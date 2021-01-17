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Eşini falçata ile yaralayan koca tutuklandı

Ukraynalı Anna B'Ye boşanma aşamasındaki eşi tarafından yapılan falçatalı saldırı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mesut Öztürkmen'in tutuklanmasını isteyenlerin açtığı başlık kısa sürede Twitter'da gündemin birinci sırasına oturdu. Gözaltındaki Mesut Öztürkmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Eşini falçata ile yaralayan koca tutuklandı
17 Ocak 2021 Pazar 14:54

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 15 Ocak'ta saat 12.50 sıralarında bir alışveriş merkezinde Ukrayna uyruklu Anna B'nin boşanma aşamasındaki eşi Mesut Öztürkmen tarafından yüzünden falçatayla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Mesut Öztürkmen'i yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Mesut Öztürkmen polise verdiği ifadesinde, Anna B. ile boşanma aşamasında olduğunu, 5 aydır kendisini görmediğini, sosyal medya üzerinden takip ettiği baldızının bir alışveriş merkezinde olduklarını bildiren paylaşım yapması üzerine olay yerine gittiğini anlattı. Mesut Öztürkmen, eşinin yanındaki bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek, bunun üzerine kendisine hakim olamayıp yanındaki falçatayla olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. 

Şüphelinin emniyette intihara teşebbüs ve tehdit suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan mahkemeye çıkarılan Mesut Öztürkmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadın şiddet #mesut öztürkmen
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