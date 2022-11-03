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Eşini kovup, evi ateşe verdi!

Eşini kovup, evi ateşe verdi!
03 Kasım 2022 Perşembe 08:47

Bursa'da tartıştığı eşini evden kovan Bayram G. (23), eşyaları ateşe verdi. Kendisini eve kilitleyen Bayram G., itfaiye ekiplerince dairenin kapısı kırılarak kurtarıldı. Yangın ise diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Ebu İshak Mahallesi, Deveci Caddesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Bayram G., eşi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra eşini kovup kapıyı kilitleyen Bayram G., evi ateşe verdi. Bayram G., eşinin ikna çabalarına olumsuz yanıt verirken, komşular ise durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binayı tahliye eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dairenin kapısını kıran itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Bayram G.'yi kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bayram G., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü.

Tedaviye alınan Bayram.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #evini yaktı #haber
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