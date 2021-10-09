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Eşini markette öldürdü, intihara kalkıştı!

Eşini markette öldürdü, intihara kalkıştı!
09 Ekim 2021 Cumartesi 11:03

Antalya'nın Alanya ilçesinde Yahya Y. isimli bir kişi, markette eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yahya Y. markette eşi Gönül Y.'yi av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Yahya Y.'nin kendini vurduktan sonra kanlar içinde emekleyerek marketten çıktığı anlar görüntülendi

Olay, dün Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre Yahya Y., markette olan eşi Gönül Y.'nin yanına gitti. Burada bilinmeyen nedenle eşiyle tartışan Yahya Y., yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde Gönül Y.'ye ateş etti daha sonra da kendisini vurdu. Yahya Y., kanlar içinde marketten emekleyerek, çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gönül Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yahya Y. ise ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan Yahya Y., Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Gönül Y.'nin cansız bedeni de savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan eşini öldürüp, intihara kalkışan Yahya Y.'nin marketten emekleyerek, çıkmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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Yahya Y., 2009'da dönemin Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekli saldırıda bulunmuş, Özdemir yara almadan kurtulmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #alanya market saldırı #eşini markette öldürdü
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