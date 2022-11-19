BÜYÜK AŞK BİTTİ!
BÜYÜK AŞK BİTTİ!
0
DİKKAT! YEMEKTEN SONRA İÇMEYİN!
DİKKAT! YEMEKTEN SONRA İÇMEYİN!
0
DİKKAT! TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
DİKKAT! TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
0
ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ!
ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ!
0

Eşini öldürdü, arabasının içinde kendini ateşe verdi!

Eşini öldürdü, arabasının içinde kendini ateşe verdi!
19 Kasım 2022 Cumartesi 09:50

Ankara'da bir erkek, tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden aracı ile kaçan Yaşar Ç., boş bir arazide aracını yakarak intihar etti

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yuva köyü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 38 yaşındaki Zülfi Ç., tartıştığı eşi tarafından tabancayla vuruldu.2 çocuk annesi kanlar içerisinde yere yığılırken, Yaşar Ç. ise olay yerinden otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleriyle birlikte eve giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zülfi Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı Yaşar Ç.'nin yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, Batıkent'te boş bir arazide otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı.

Olay yerine giden ekipler katil zanlısı Yaşar Ç.'nin içinde bulunduğu otomobili ateşe vererek intihar ettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #cinayet #ölüm #intihar
Önceki Haber
Kuşadası'nda korkunç olay! Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü!
Sonraki Haber
Korkutan uyarı: Deniz suyu seviyesi yükseliyor, yalılar su altında kalacak!
Pes artık! Cin çıkarma seansında boğarak öldürdüler!
Pes artık! Cin çıkarma seansında boğarak öldürdüler!
0
Taksim'de patlatılan bomba ile ilgili dikkat çeken ayrıntı! Fotoğraflar yayınladı
Taksim'de patlatılan bomba ile ilgili dikkat çeken ayrıntı! Fotoğraflar yayınladı
0
Üniversiteye 43 öğretim üyesi alınacak
Üniversiteye 43 öğretim üyesi alınacak
0
Selçuklu Belediyesi mühendis alacak
Selçuklu Belediyesi mühendis alacak
0
59 öğretim üyesi alımı yapılacak
59 öğretim üyesi alımı yapılacak
0
Siirt Üniversitesi işçi alacak
Siirt Üniversitesi işçi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.