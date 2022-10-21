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Eşini öldürdü, çocukları ile kaçarken yakalandı

Şanlıurfa’da, Suriye uyruklu Fariz Alhilal (33), 4 çocuk annesi eşi Hena Şeyh Muhammed’i (31) çocuklarının gözü önünde tabancayla başından vurarak öldürdü. Cinayetin ardından çocuklarını yanına alarak kaçmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi

Eşini öldürdü, çocukları ile kaçarken yakalandı
21 Ekim 2022 Cuma 13:02

Olay, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesinde bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Hena Şeyh Muhammed ile eşi Fariz Alhilal arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, Fariz Alhilal, oturdukları dairenin balkonunda eşi Hena Şeyh Muhammed’i çocuklarının gözü önünde ruhsatsız tabancayla başından ve ensesinden vuruldu.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE VURULDU

Kocası tarafından öldürülen kadın, balkonda kanlar içersinde yere yığılırken, Fariz Alhilal ise çocuklarını yanına alarak evden ayrılmaya çalıştı. Silah seslerini duyan mahalle halkı, çocuklarını alarak kaçmaya çalışan Alhihal'i yakalayarak, ihbarla gelen polis ekiplerine teslim etti. Yaşamını yitirdiği saptanan Hena Şeyh Muhammed'in cansız bedeni ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

2 KADINLA DA BİRLİKTE YAŞIYORMUŞ

Hena Şeyh Muhammed'in yanı sıra Akçakale ilçesinde de 2 kadınla daha birlikte yaşadığı öğrenilen Fariz Alhilal'in ayrıca 'yaralama' suçundan poliste 8 kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın şokunu yaşayan çiftin çocukları ise polis ekiplerince teselli edilmeye çalışıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #kadın cinayet #ölüm #haber
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