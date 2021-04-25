OKUL GEZİSİNDE ALKOL ALINCA...
OKUL GEZİSİNDE ALKOL ALINCA...
0
NASA'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI!
NASA'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI!
0
ABD'DE İLGİNÇ OLAY!
ABD'DE İLGİNÇ OLAY!
0
KULAKLIK KULLANIRKEN DİKKAT!
KULAKLIK KULLANIRKEN DİKKAT!
0

Eşini öldürdü, evini ve arabasını yaktı!

Kırıkkale'de eşi Koçer D.'yi (56) çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldüren M.D. (75), daha sonra evini ve otomobilini ateşe verdi. Zanlı sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederken, evde ve otomobilde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü

Eşini öldürdü, evini ve arabasını yaktı!
25 Nisan 2021 Pazar 09:01

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi'nde yaşandı. 15 gün önce eşiyle birlikte 3 katlı binadaki daireye taşınan M.D., iddiaya göre; evde çıkan kavga sonucu cinnet getirerek eşi Koçer D.'yi bıçaklayarak öldürdü. M.D. ardından evini ve otomobilini ateşe verdi. Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., İtfaiye ekiplerinin yanan otomobili söndürme çalışmalarına da katıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.D., eşi Koçer D.'nin yanan evde kaldığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Koçer D.'nin vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı M.D. ise sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Yangını ilk fark ederek, itfaiyeye bildiren Özcan Demir, "Evden çıkan alevleri görünce bağırdım 'binada kimse var mı' diye. Arka taraftan zıpladım bütün zillere bastım, baktım kimse yok. Evden çıkmadan itfaiyeyi aradım. Daha sonra trafonun yanında evin sahibinin arabası da yanmaya başladı. Arabanın yandığını da görünce itfaiye geldi, yangına müdahale ettiler" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırıkkale #cinayet #kadın cinayeti
Önceki Haber
Transfer skandalında yeni gelişme!
Sonraki Haber
ABD Başkanı Biden, 'soykırım' dedi!
'Bizi de vurup gitti' demişti. Gözaltına alındı!
'Bizi de vurup gitti' demişti. Gözaltına alındı!
0
Bu lezzetin tarifini 30 yıllık usta bile bilmiyor
Bu lezzetin tarifini 30 yıllık usta bile bilmiyor
0
Yeni Aile Bakanı'na büyük tepki!
Yeni Aile Bakanı'na büyük tepki!
0
Thodex operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
Thodex operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
0
Hafızası silinen kızına her şeyi baştan öğretti
Hafızası silinen kızına her şeyi baştan öğretti
0
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.