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Eşini öldürdü, polisleri aradı: Gelin beni alın!

Eşini öldürdü, polisleri aradı: Gelin beni alın!
18 Ocak 2022 Salı 10:48

İstanbul Ataşehir'de 56 yaşındaki İsmail Özbek, eşi 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'i plastik kelepçe ile boğarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan Özbek, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri Özbek'i gözaltına alırken, Özbek'in ilk ifadesinde eşi ile arasında maddi anlaşmazlıklar olduğunu söylediği belirtildi


Olay, dün öğle saatlerinde, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken,  Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti. Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, cinayetin ardından binanın kapısını açan İsmail Özbek'in içeri giren polisler tarafından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #gözaltı #eşini öldürdü #plastik kelepçe cinayet #kadın cinayeti
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