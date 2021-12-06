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Eşini öldürüp intihar etti!

Adana'da eşi Fatma Hoşça'yı (55) tüfekle öldüren Osman Hoşça (76), aynı silahla yaşamına son verdi

Eşini öldürüp intihar etti!
06 Aralık 2021 Pazartesi 13:48

Olay, saat 12.00 sıralarında Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi Altan Sokak'ta meydana geldi. Osman Hoşça, evdeki tüfekle, henüz bilinmeyen nedenle, önce Fatma Hoşça'ya ateş etti. Hoşça, ardından da aynı tüfeği başına dayayıp, ateşledi. Evden gelen silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin kızı Özlem Hoşça (33), haberi alıp geldiği babaevinde gözyaşı döktü. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #cinayet #intihar
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