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Eşini terk edip geldiği baba evinde, tabanca ile vurularak öldü

Gaziantep'te, bir süre önce şiddet gördüğünü iddia ettiği eşini terk edip baba evinde yaşamaya başlayan Feride Y. (26), tabanca ile başından yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan Feride Y. yaşamını yitirirken, kızının intihara kalkıştığını, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyleyen babasının da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı

Eşini terk edip geldiği baba evinde, tabanca ile vurularak öldü
28 Ocak 2021 Perşembe 14:15

​Olay, dün gece Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Feride Y., şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşini terk edip, bir süre önce babası Halil T.'nin evinde yaşamaya başladı. Dün gece saatlerinde evden silah sesi duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, girdikleri evde Feride Y.'yi kanlar içerisinde buldu. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Feride Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Halil T.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgusu süren Halil T., kızının evde bulunan tabancayla intihara kalkıştığını, kendisinin engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olay sırasında evde bulunan genç kadının akrabası olan 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Feride Y.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, Feride Y.'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #tabanca ile vurulma #kadın ölüm
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