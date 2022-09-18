FAZIL SAY SEFERİHİSAR'DA KONSER VERDİ
FAZIL SAY SEFERİHİSAR'DA KONSER VERDİ
0
MUTFAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
MUTFAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
0
KAVACIK'TA ÜZÜM FESTİVALİ
KAVACIK'TA ÜZÜM FESTİVALİ
0
BUCA'DA MELİKE ŞAHİN RÜZGARI
BUCA'DA MELİKE ŞAHİN RÜZGARI
0

Eşini ve baldızını öldürdü, cesetlerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

Eşini ve baldızını öldürdü, cesetlerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
18 Eylül 2022 Pazar 09:08

Beylikdüzü’nde  Ferhat Boduroğlu, çocuğunun da evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra küçük kızını da alıp evden çıkan katil zanlısı, çocuğu ile olan son fotoğrafı ve cesetlerin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı.

Olay, dün 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Boduroğlu, kızını bir odaya kitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u yaşadığı dubleks evin üst katında defalarca bıçakladı. Daha sonra alt katta bulunan mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu'nu da bıçaklayarak öldürdü. Çocuğunu da alıp evden ayrılan cani koca arkadaşıyla buluşmaya gitti. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 2 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Boduroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. İki kız kardeşin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kızıyla fotoğraf çekildikten sonra, çocuğunu kuaföre emanet eden cani koca daha sonra arkadaşıyla buluştu, bu sırada cesetlerin fotoğrafını paylaşıp kendisine zarar veren Boduroğlu'nun ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine geldi. Katil zanlısının kan kaybettiğini gören polis ekipleri, sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ferhat Boduroğlu, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beylikdüzü #cinayet #eşini öldürdü #baldızını öldürdü
Önceki Haber
İzmir'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü!
Sonraki Haber
Buca'da Melike Şahin rüzgarı
5 yıldızlı otelde dehşet! Çekiçle babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı
5 yıldızlı otelde dehşet! Çekiçle babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı
0
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, İstanbul'a getirildi
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, İstanbul'a getirildi
0
Sosyal medyada gündeme oturan video! Kadınların gazını koklamak faydalıdır!
Sosyal medyada gündeme oturan video! Kadınların gazını koklamak faydalıdır!
0
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 184 kişi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 184 kişi alacak
0
Türk Akreditasyon Kurumu personel alacak
Türk Akreditasyon Kurumu personel alacak
0
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 kişi alımı yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 kişi alımı yapacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.