Eşini ve çocuklarını bırakıp, TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocukla kaçtı

Kahramanmaraş'ta yaşayan 23 yaşındaki 4 çocuk annesi Gülizar Akbulut, TikTok üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. Akbulut'un kocası televizyona çıkarak, eşinin kendisini terk ettiğinden yakınırken, Gülizar Akbulut da yayına canlı bağlandı. Akbulut'un "O daha çocuk farkında mısın?" sorusuna verdiği yanıt ise tepki çekti

ATV'de ekrana gelen Esra Erol programında gündeme getirilen bir olay, büyük yankı uyandırdı. Hasan Akbulut, 23 yaşındaki karısının 4 çocuğunu geride bırakıp Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki çocuğa kaçtığını söyleyerek, dinleyenlerin ağızlarını açık bıraktı.

Karısının bulunması için Esra Erol'dan yardım isteyen adam, karısıyla telefonda konuştu. ''Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım'' diyen Gülizar, ''Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum'' dedi.



"KOCAMDAN DAHA İYİ"

Dinledikleri karşısında şoke olan Esra Erol, ''Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri'' dedi. Gülizar ise, ''Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık'' diyerek kocasına adeta sinir krizi geçirtti.

"GECE ÇOCUKLARI BIRAKIP GİTMİŞ"

Gülizar'dan 5, 4, 2 yaş ve 5 aylık çocuğu olan Hasan Akbulut, ''Çocukları ölüme terk ettin gittin. Çocukların ağzı burnu kandı. Gece döverek yatırmışsın çocukları. 4 çocuk sabaha kadar ağlamış. Gece çocukları bırakıp gitmiş'' diyerek tepki gösterdi.

Çocukların en büyüğü 5 yaşında olduğu belirtilirken, çocukların o gece evde tek başlarına oldukları ortaya çıktı. Gelen tepkiler karşısında sessizliğe bürünen, kocası hastanedeyken Şahin ile tanışan Gülizar, daha sonra ''Söylenenler yalan. Eve geri dönmeyeceğim. Eşimden şiddet görüyorum'' ifadelerini kullandı.