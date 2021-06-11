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Eşini ve görümcesini öldürmüştü. Ayrıntılar ortaya çıktı!

Osmaniye'de dün bir kadın eşini ve görümcesini av tüfeği ile vurarak öldürmüştü. Olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

Eşini ve görümcesini öldürmüştü. Ayrıntılar ortaya çıktı!
11 Haziran 2021 Cuma 09:06

Osmaniye'nin Köyyeri köyünde dün sabah saatlerinde Gülten Usta, uyuyan eşi 27 yaşındaki Süleyman Usta'yı daha sonra da görümcesi 18 yaşındaki Ela Usta'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Silah seslerinin duyan kayınvalidesi ise kendini dışarıya atarak kurtuldu.

Olayın ardından Gülten Usta, jandarmayı arayarak onlara kocasını ve görümcesini vurduğunu söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede her iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ise suçunu itiraf eden Gülten Usta'yı gözaltına aldı.


İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gülten Usta ifadesinde 9 yıldır evli olduğu eşini şiddetli geçimsizlik yaşadığı için öldürdüğünü, görümcesini ise çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Gülten Usta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #eşini ve görümcesini öldürdü #cinayet #eşini öldürdü #osmaniye cinayet
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