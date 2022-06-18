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Eşini ve iki çocuğunu öldürdü, intihara kalkıştı!

Antalya'nın Serik ilçesinde cinnet getiren Onur Muti (24), eşi Selda Muti (25) ve 3 yaşındaki bedensel engelli kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Onur Muti ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Eşini ve iki çocuğunu öldürdü, intihara kalkıştı!
18 Haziran 2022 Cumartesi 08:26

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Serik ilçesi Bozdoğan Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Cinnet getiren Onur Muti, eşi Selda ile bedensel engelli kızı Beyhan Su ve oğlu Ata'ya pompalı tüfekle ateş etti. Onur Muti, daha sonra aynı tüfekle intihara kalkıştı. Onur Muti'nin çalıştığı, yakındaki şantiyeden silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük Beyhan Su ile minik Ata'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selda Muti de yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Ağır yaralanan Onur Muti ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Koltuk altından ve yüzünden yaralanan Onur Muti'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Onur Muti'nin, evinin yakınında bulunan taş ocağında çalıştığı ve 2 gündür izinli olduğu için evde bulunduğu öğrenildi. Onur Muti'nin anne ve babasının, yaşadığı evin üst katında oturduğu ve olay sırasında evde bulunmadığı öğrenildi. Durumdar haberdar olup olay yerine gelen anne Beyhan Muti sinir krizi geçirirken, sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #çocuklarını öldürdü #eşini öldürdü #cinayet
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