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Eşini ve iki oğlunu yataklarında ölü buldu!

Eşini ve iki oğlunu yataklarında ölü buldu!
04 Ocak 2022 Salı 09:47

Adana'da kömür sobasının olduğu odada uyuyan baba ve iki oğlu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti


Olay, saat 08.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Alt kattaki dairede oturan Samet Çulha, gece oğulları Ali ve Hüseyin ile kömür sobasının yandığı odada, eşi Asiye Çulha ise yatak odasında uyudu. Asiye Çulha, sabah okula gidecek olan Ali'yi uyandırmak için odaya geçtiğinde eşi ve çocuklarını hareketsiz yatarken buldu. Çulha'nın bağırdığını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, baba ve oğullarının hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Samet Çulha ve oğulları Hüseyin ile Ali'nin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #kömür sobası #soba zehirlenmesi #ölüm #baba oğul ölüm
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