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Eşini ve kızını öldürdü, intihar etti!

Bursa'da İhsan Meşe (45), evdeki av tüfeğiyle eşi Pakize (43) ve kızı Nazlı (19) Meşe'ye ateş ettikten sonra kendisini de vurdu. Baba- kız olay yerinde, Pakize Meşe ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Eşini ve kızını öldürdü, intihar etti!
14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:41

Olay, saat 12.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta meydana geldi. İhsan Meşe, bilinmeyen nedenle evde av tüfeğiyle eşi Pakize ve kızı Nazlı Meşe’yi vurduktan sonra kendi başına doğru ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, İhsan ve kızı Nazlı Meşe’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Pakize Meşe ise ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhsan ve Nazlı Meşe’nin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #bursa cinayet #eşini ve kızını öldürdü #eşini öldürdü #kızını öldürdü
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