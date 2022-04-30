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Eşini ve oğlunu öldürüp kayıplara karışmıştı, ölü bulundu!

Eşini ve oğlunu öldürüp kayıplara karışmıştı, ölü bulundu!
30 Nisan 2022 Cumartesi 08:24

Osmaniye'de 51 yaşındaki Ömer Sevimli, tartıştığı eşi 48 yaşındaki Ayşe Sevimli ve 20 yaşındaki oğlu Mehmet Sevimli'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Ömer Sevimli bir süre sonra ölü bulundu


Olay, dün 20.00 sıralarında Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu Köyü Karayusuflar Mahallesi’ndeki Sevimli ailesine ait evde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi Ömer Sevimli evde yemek yiyecekleri sırada eşi Ayşe Sevimli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevimli’nin oğlu Mehmet de tartışmaya katıldı. Bu sırada öfkelenen baba tabancısıyla eşi ve oğlunun üzerine ateş açtı. Ayşe ve oğlu Mehmet Sevimli, kanlar içinde yere yığılırken Ömer Sevimli olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Ayşe Sevimli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı oğlu Mehmet ise ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastenesi’ne kaldırıldı. Oğul Mehmet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kaçan Ömer Sevimli’yi yakalamak için çalışma başlattı. Katil zanlısının evine yakın bir bölgede aracını terk ettiği ve telefonunu da taşın üstünde parçalayarak kaçtığı belirtildi.

ÖLÜ BULUNDU

Jandarma ekipleri, Ömer Sevimli’yi yakalamak için çalışma başlattı. Sevimli'nin aracı evine yakın bir noktada terk edilmiş, telefonu da taşın üstünde parçalanmış olarak bulundu. Bölgede arama yapan ekipler, sabaha karşı araca yakın bir noktada Ömer Sevimli'nin cesedine ulaştı. Tabancayla intihar ettiği üzerinde durulan Sevimli'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #osmaniye #cinayet #eşini ve oğlunu öldürdü #kadın cinayeti #koca cinayeti #osmaniye cinayet
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