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Eşini ve sevgilisi olan patronunu öldürdü! Bu sözler çıldırtmış!

Eşini ve sevgilisi olan patronunu öldürdü! Bu sözler çıldırtmış!
26 Mart 2022 Cumartesi 08:52

Ankara'da, eşi Dilek Akbulut'u (36) çalıştığı akaryakıt istasyonunun kafesinde, ilişkisi olduğunu iddia ettiği iş yeri sahibi Mehmet Akif Daşyürek'i ise odasında tabancayla vurarak öldüren Bekir Akbulut, tutuklu yargılandığı davada, eylemi haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada takdir indirimi uygulamadı. 

Bekir Akbulut, 2020 yılının Ağustos ayında, eşi Dilek Akbulut'u çalıştığı akaryakıt istasyonunun kafesinde, ilişkisi olduğunu iddia ettiği iş yeri sahibi Mehmet Akif Daşyürek'i ise odasında tabancayla vurdu. Akbulut olay yerinde, Daşyürek ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çifte cinayetin ardından yakalanan Bekir Akbulut, savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İfadesinde, patronunun eşine gönderdiği ve eşinin de karşılık verdiği mesajlardan ilişkileri olduğunu öğrendiğini söyleyen Akbulut, "İş yerine, eşime 'Benim kızım sayılır' diyen Daşyürek'e ilişkileri olup olmadığını sormak için gittim. Bana, 'Doğru mesajları ben attım, ilişkimiz var. Sen kim oluyorsun? 18 tane dairem var, birini de ona veririm' diyerek odadan kovdu. Bunun üzerine kendimi kaybederek ateş açtım" dedi. 

Bekir Akbulut hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması dün yapıldı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanık Bekir Akbulut, daha önceki savunmalarını tekrarladığını, öldürme kastı bulunmadığını, lehine olan hükümlerin uygulanarak tahliyesini talep ettiğini söyledi.

Sanık avukatı Şeyma Yücesoy da olayda tasarlama ve öldürme kastı bulunmadığını, konuşmak için gittiği iş yerinde ölen Mehmet Akif Daşyürek’in, müvekkiline yönelik hareketi nedeniyle kendisini korumak amacıyla silah kullanmak zorunda kaldığını iddia etti. Yücesoy, müvekkilinin eşine yönelik eyleminin ise taksirle öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini; eşinin araya girmek isterken kazara isabet eden kurşun sonucu öldüğünü ileri sürdü. Yücesoy, verilecek cezada tahrik ve takdir indiriminin uygulanmasını da talep etti.

Beyanların ardandan kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Akbulut’a, tahrik altında eşini ve onun patronunu öldürdüğü gerekçesiyle toplam 36 yıl hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi ise uygulanmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #cinayet #eşini öldürdü #patronu öldürdü
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