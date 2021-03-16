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Eşinin boğazını kesti, intihar etti!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cinnet getirdiği öne sürülen Metin Aygün (53), boşanma aşamasında olduğu eşi Mediha Aygün'ü çıkan tartışmada boğazını kesip öldürdükten sonra, kendisini boğazından bıçaklayarak intihar etti

Eşinin boğazını kesti, intihar etti!
16 Mart 2021 Salı 11:10

Olay, sabaha karşı Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Metin Aygün ile eşi Mediha Aygün arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında cinnet getirdiği öne sürülen Metin Aygün, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Mediha Aygün kanlar içinde yere yığılırken, Metin Aygün bu kez aynı bıçağı kendi boğazına sapladı.
 

EN BÜYÜK ÇOCUK YARDIM İSTEDİ
 

Bu sırada gürültüye uyanan çiftin 3 çocuğundan en büyüğü, evin kapısını açarak yardım çığlığı attı. Seslere uyanan komşuları eve geldi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aygün çiftinin yaşamını yitirdiği saptandı. 

Mediha ve Metin Aygün'ün cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çiftin 16, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğu da Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #düzce #intihar #karısını öldürdü #boşanma #metin aygün
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