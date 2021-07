Eşinin hatıraları eviyle birliket kül oldu!

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında, yaklaşık 3 yıl önce hayatını kaybeden eşinin hatıralarının bulunduğu evi yanan Cumali Yücel, duygularını gözyaşları arasında anlattı

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz saat 19.45 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Akkoca Mahallesi sakinlerinden 65 yaşındaki Yücel de yangın nedeniyle terk ettiği evine söndürme çalışmalarının ardından yeniden gitti.

Kaybettiği eşinin eşyalarını saklayarak hatıralarını yaşattığı evinin kullanılamaz hale geldiğini gören Yücel, gözyaşı döktü.

Yücel, eşinden kalan yanmış eşyaları göstererek, "Eşimin hatırasıydı bunlar, saklıyordum bunları. Bunlar benim arkadaşlarım, dostumdu." dedi.

Evinin 42 yıllık eşinin anılarıyla dolu olduğunu belirten Yücel, şunları anlattı:

"Bu evi 16 yıl önce eşimle kurmuştuk. Bu ev anılarımızla dolu. Bir bilgisayarı bile buradan kaçıramadım. Her şeyimiz burada yandı, kül oldu. Onun için gerçekten çok hüzünlüyüm. Komşularımın da evi yandı. Aynı duygularla onlara da üzülüyorum. Burada gerçekten maaşı, kimsesi olmayan, bir ev kuracak durumu olmayan güzel komşularımız, yaşlılarımız var. Evleri bir kaza sonucu yandı. Burada 16 yıldır yaşıyorum. 14 yıl Ayşe Hanım ile yaşadık. Onun burada, her yerde anıları var. İnanın ben ona üzülüyorum. Burada onun ayakkabıları, elbiseleri, fotoğrafları her şeyi vardı. Çok üzgünüm ama artık yerine gelmeyeceğine göre yeni bir sayfa açıyorum. Elimizden bir şey gelmez. Her şey Allah'tan geldi."

Kendisini arayanlara da teşekkür eden Yücel, "Bize Türkiye'den ve yurt dışından arayarak geçmiş olsun diyen, yardım etmek isteyen bütün yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yetkililerimiz bizlere yardımcı olacaklar. Bizler de bu karanlıktan aydınlığa, ağlamaktan gülmeye çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kozan ilçesinde 2 gün önce orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti.