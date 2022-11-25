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Eşinin yüzünü kaynar su ile yaktı, serbest kaldı!

Kayseri'de eşinin yüzünü kaynar su ile yakan Afganistan uyruklu koca Quasım A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Afgan kocanın ifadesinde olayın yanlışlıkla olduğunu iddia ettiği öğrenildi

Eşinin yüzünü kaynar su ile yaktı, serbest kaldı!
25 Kasım 2022 Cuma 11:30

Olay, salı gecesi, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Afgan Quasım A. ile eşi Zanab Noori arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Quasım A., eşi Zanab Noori'yi yüzüne attığı kaynar su ile yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zanab Noori'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Quasım A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Quasım A.'nın, verdiği ifadede, "Eşime ben bir şey yapmadım. Şişenin içinde kaynar su vardı. Bu yanlışlık sonucu yüzüne döküldü" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Quasım A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yüzüne kaynar su dökülen Afgan kadın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şiddet #kadın #kayseri #haber
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