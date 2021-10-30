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Eşiyle tartışan kadın, balkona çarşaf bağlayarak kaçmaya çalışınca...

Kayseri'de, eşiyle tartışan Ceyda Ö. (26), 3'üncü kattaki evlerinin balkon korkuluklarına bağlayıp, sarkıttığı çarşafla evden kaçmaya çalıştığı sırada beton zemine düşüp, yaralandı. Yaralı kadın tedaviye, eşi ise gözaltına alındı

Eşiyle tartışan kadın, balkona çarşaf bağlayarak kaçmaya çalışınca...
30 Ekim 2021 Cumartesi 09:14

Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi 745’inci Sokaktaki 10 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Ceyda Ö., henüz bilinmeyen nedenle eşi Y.Ö. ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından balkona çıkan Ceylan Ö., balkon korkuluklarına bağlayıp, sarkıttığı çarşafla evden kaçmaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden genç kadın, beton zemine düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ceyda Ö., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, Ceyda Ö'nün eşi Y.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #çarşaf kaçma #eşinden kaçan kadın #kayseri çarşaf kaçma
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