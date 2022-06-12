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Eski Bakan Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama: Sığır besliyorum, hiç yalan konuşmuyorlar

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar son dönemde yaptığı dikkat çeken açıklamalarına yenilerini ekledi. 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Bayraktar, "Sığırları bekliyorum; bebek gibi bakıyorum onlara. Çok iyiler, hiç yalan konuşmuyorlar" dedi

Eski Bakan Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama: Sığır besliyorum, hiç yalan konuşmuyorlar
12 Haziran 2022 Pazar 14:18

17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat" dedi. Bayraktar, Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz'a konuştu. Bayraktar, "Ödenemeyecek borcum, söylenemeyecek derdim, iyileşmeyecek hastalığım yok; yalnız yeteri kadar şükretmiyorum" düşüncesini dile getirdi.

"Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli. İçim rahat" diyen Bayraktar, "Görev sürelerim boyunca 5 bin ihale gerçekleştirdim, bakanlık dönemimde 10 projeye imar izni verilmiş. Soruşturmaya konu olan ses kayıtları imar durumuyla ilgiliydi. Ortada suç yoktu. İmarı denetleme görevi belediyededir" açıklamasını yaptı.

Bayraktar, "Ekonomik kurumlar matematik kafalı insanlar tarafından yönetilmeli, her yere işletmeciler atanıyor" görüşünü savundu. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Yetim büyüdüm, kendi imkanlarımla okudum; 5 çocuğum, 14 torunuma temiz bir isim bırakmak istiyorum. Sığırları bekliyorum; bebek gibi bakıyorum onlara... Çok iyiler, hiç yalan konuşmuyorlar."

"TEŞVİKLERİNDEN ÇİFTÇİLER DEĞİL UYANIKLAR YARARLANIYOR"

"Tarım ve hayvancılık teşviklerinden yararlanıyor musunuz?" sorusuna, "Teşvikten aldığım para yok. Devlet teşviklerinden gerçek çiftçi değil; teşvikleri almayı öğrenen uyanıklar yararlanıyor. Teşvikler çok sıkı denetlenmeli, kurumlar hesap verebilir olmalı, istikrarlı ve kaliteli üretim desteklenmeli" yanıtını verdi.

Etiketler; #erdoğan bayraktar #1725 aralık #sığır besliyorum
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