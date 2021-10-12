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Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni ölü bulundu!

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, evinde ölü buludu. Güler'in ölüm nedeni henüz belirlenemedi

Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni ölü bulundu!
12 Ekim 2021 Salı 08:32

Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler,  Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesindeki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu. Eve geldiğinde eşi Hakan Güler'i yatağında hareketsiz şekilde gören Betül Güler'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Hakan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adil Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muammer güler #muammer güler yeğeni #hakan güler ölüm #ölü bulundu
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