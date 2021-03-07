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Eski eşini sokak ortasında döven erkek tutuklandı

Samsun'da eski karısını sokak ortasında öldüresiye döven İbrahim Zarap

Eski eşini sokak ortasında döven erkek tutuklandı
07 Mart 2021 Pazar 11:28

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27), adliyeye sevkl edildi. Saldrıgan, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

TUTUKLANDI

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #tutuklama #samsun kadın şiddet
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