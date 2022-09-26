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Eski hükümlü, infaz koruma memurunu öldürdü!

Erzurum'da eski hükümlü Yılmaz Ç., sokakta karşılaştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile tartıştı. Tartışma sonrası Yılmaz Ç., Kınalı'yı bıçaklayarak öldürdü

Eski hükümlü, infaz koruma memurunu öldürdü!
26 Eylül 2022 Pazartesi 12:04

Olay, dün akşam, 50'nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Eski hükümlü olan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yılmaz Ç., yolda infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile karşılaştı. Yılmaz Ç. ile Kınalı arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yılmaz Ç., üzerindeki bıçağı çıkarıp, Kınalı'ya defalarca sapladı. Yılmaz Ç., kaçarken, Kınalı da kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kınalı'yı ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Kınalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, gece boyu aradığı Yılmaz Ç.'yi bu sabah Pasinler ilçesinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erzurum #infaz koruma memuru #ölüm
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