Eski kız arkadaşını ve sevgilisini öldürdü, intihar etti!

Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu Yavuz Selim Bektaş adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Yavuz Selim Bektaş'ın cebinde intihar notu olduğu belirlendi

Olay, Fulya Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden silah seslerinin geldiğini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çilingir eşliğinde daireye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. İlk inceleme sonucu Yavuz Selim Bektaş (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Beril Varol (28) ile birlikte yaşadığı Ömer Akın (29)'ı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi. Yavuz Selim Bektaş'ın cebinde intihar notu olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Şişli Kaymakamlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün saat 07.00 sıralarında Fulya Mahallemizde tabanca ile açılan ateş sonucu 'Kasten öldürme ve intihar' olayı meydana gelmiştir. Yapılan ilk tespitlerde Yavuz Selim Bektaş (34) adlı kişinin, Beril Varol (28) ile Ömer Akın (29)'a ateş etmek suretiyle öldürdüğü daha sonra aynı silahla intihar ettiği anlaşılmıştır. Olay yerinde bir adet tabanca ve muhtelif sayıda kovan ile şüpheli şahısın üzerinden konuyla ilgili olduğu değerlendirilen 'İntihar Notu' elde edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.



YAKINLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Olayın duyulmasıyla yakınları olay yerine koştu. Beril Varol'un arkadaşları ve yakınları birbirlerine sarılarak teselli buldu. Ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu.

Olayın yaşandığı dairenin yan binasında fırın sahibi olan Gökhan Deniz "Olayı işe gelince öğrendik. Bi imdat sesleri duymuşlar, onun arkasından önce 1 el sonra 3 el silah sesi duyulmuş. Mahalleden tanıdığımız çok efendi, düzgün insanlardı. Biz çok şaşırdık. Burada 1-1.5 yıldır yaşıyorlardı. Vuran kişiyi tanımıyordum ama bir kaç sefer gördüm uzun saçlı bir arkadaştı. Ölenlerden biri kız arkadaşıymış onun. Bir kaç gün önce de kendilerini görmüştüm" dedi



"NASIL YAPTI BUNU"

Şüpheli Yavuz Selim Bayraktar'ın yakını olay yerine geldiğinde "Kimseye zararı olmayan bir çocuktu. Nasıl yaptı bunu? Ben anneme babama nasıl anlatırım bunu? Ben onlara ne diyeceğim?" diyerek sitem etti.



İBB BASKANI EKREM İMAMOĞLU: ÇOK ACILI VE ÖFKELİYİZ

Beril Varol'un İBB'de çalıştığı öğrenilirken Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol'u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.