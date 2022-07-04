BU POZLARA KİMSE ANLAM VEREMEDİ
BU POZLARA KİMSE ANLAM VEREMEDİ
0
YILDIRIM SAHNEDE TÜRKÜ SÖYLEDİ
YILDIRIM SAHNEDE TÜRKÜ SÖYLEDİ
0
ÜNLÜ FUTBOLCU BALIKESİR'DE EVLENDİ
ÜNLÜ FUTBOLCU BALIKESİR'DE EVLENDİ
0
ARAMIZDAN AYRILALI 22 YIL OLDU!
ARAMIZDAN AYRILALI 22 YIL OLDU!
0
banner776

Eski milli atlet tüfekle vurularak öldürüldü

Adana'da Lokman D. (33), eski milli atlet olan komşusu Ahmet Pekyen'i (66) oturdukları apartmanın önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Eski milli atlet tüfekle vurularak öldürüldü
04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:13

Olay, saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Lokman D. ile alt katta oturan Ahmet Pekyen ve ailesi, dün tartıştı. Lokman D., bugün de evinin balkonundan apartmanın önündeki Ahmet Pekyen'e av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Lokman D., evinde, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alındı. Lokman D.'nin dün akşam, aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesinin üyelerini "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiği iddia edildi. Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ESKİ MİLLİ ATLET

Ortaokul yıllarında milli takıma seçilen, Türkiye birincilikleri bulunan ve Balkan Şampiyonası'nda 6’ıncı olan Ahmet Pekyen, 1980 darbesinden sonra sporu bıraktı. 1987 yılında Anavatan Partisi'nin bombalanması olayında suçlanıp gözaltına alındı. Pekyen, iddiaya göre gördüğü işkence nedeniyle omuriliğindeki zedelenme sonucu yüzde 50 engelli kaldı. Bu suçlamadan beraat eden Pekyen, bir dönem Anadolu Halkları Derneği Başkanlığı da yaptı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #av tüfeği #ölüm #cinayet
Önceki Haber
Berfin Nurhak kod adlı PKK yöneticisi etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber
Otomobil satışları düştü!
Berfin Nurhak kod adlı PKK yöneticisi etkisiz hale getirildi
Berfin Nurhak kod adlı PKK yöneticisi etkisiz hale getirildi
0
Binali Yıldırım sahnede türkü söyleyince...
Binali Yıldırım sahnede türkü söyleyince...
0
Dünyaca ünlü futbolcu Balıkesir'de evlendi
Dünyaca ünlü futbolcu Balıkesir'de evlendi
0
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 18 kişi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 18 kişi alacak
0
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı!
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı!
0
Milyonluk şirketi var ama üzerinde 5 kuruş parası yok!
Milyonluk şirketi var ama üzerinde 5 kuruş parası yok!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.