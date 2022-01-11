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Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, o anlar saniye saniye görüntülendi

Mersin'in Toroslar ilçesinde 25 yaşındaki Raziye Oskay, yolda yürüdüğü sırada karşısına çıkan eski nişanlısı tarafından tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Genç kızın saldırıya uğrama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

11 Ocak 2022 Salı 13:19

Mersin'in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısının silahla saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 25 yaşındaki genç kızın cenazesi, toprağa verildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Raziye Oskay'ın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yakınları tarafından teslim alınan Oskay'ın cenazesi Mersin Şehir Mezarlığı'na getirildi.
Mezarlıkta toplanan Oskay'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları üzüntü yaşadı.
Oskay'ın cenazesi işlemlerin ardından götürüldüğü Tarsus ilçesi Nacarlı Mahallesi'ndeki mezarlığında defnedildi.
Öte yandan, dün olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alının zanlı B.C.U'nun, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kamerası kaydına yansıdı

Genç kızın silahlı saldırıya uğradığı ana ilişkin güvenlik kamerası kaydı da ortaya çıktı.
Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının sokakta önünü kestiği Oskay'a silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, dün iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı B.C.U (24) tarafından silahlı saldırıya uğraşmıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen Oskay, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mersin #toroslar #eski nişanlı #kadın cinayeti #raziye oskay
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