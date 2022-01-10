Eski nişanlısını sokak ortasında vurarak öldürdü!

Bir kadın daha erkek cinayetine kurban gitti. Mersin'de yaşayan 24 yaşındaki Barış Can Uçuk, eskiden nişanlısı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Raziye Oskay'ı sokak ortasında tabanca ile vurdu. Genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi

Olay, sabah saatlerinde Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken Uçuk, Raziye Oskay’a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can Uçuk, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.