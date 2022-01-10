DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR
DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR
0
BU GEVREK BAŞKA GEVREK!
BU GEVREK BAŞKA GEVREK!
0
ABD'DE YANGIN: 19 ÖLÜ!
ABD'DE YANGIN: 19 ÖLÜ!
0
ÜNLÜ OYUNCU ÖLÜ BULUNDU
ÜNLÜ OYUNCU ÖLÜ BULUNDU
0

Eski nişanlısını sokak ortasında vurarak öldürdü!

Eski nişanlısını sokak ortasında vurarak öldürdü!
10 Ocak 2022 Pazartesi 12:53

Bir kadın daha erkek cinayetine kurban gitti. Mersin'de yaşayan 24 yaşındaki Barış Can Uçuk, eskiden nişanlısı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Raziye Oskay'ı sokak ortasında tabanca ile vurdu. Genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi

Olay, sabah saatlerinde Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken Uçuk, Raziye Oskay’a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can Uçuk, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #kadın cinayeti #ölüm #cinayet
Önceki Haber
Öfkelenmek felce neden oluyor
Sonraki Haber
Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri Atatürk'e saygısızlığa sessiz kalmadı
Üniversiteli genç kız pencereden düştü, polis sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Üniversiteli genç kız pencereden düştü, polis sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
0
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin altında kaldı. O anlar saniye saniye görüntülendi
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin altında kaldı. O anlar saniye saniye görüntülendi
0
Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri Atatürk'e saygısızlığa sessiz kalmadı
Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri Atatürk'e saygısızlığa sessiz kalmadı
0
Bursa'da itfaiye ekipleri kaza yaptı: 4 ölü
Bursa'da itfaiye ekipleri kaza yaptı: 4 ölü
0
Elektrik akımına kapılan anne ve oğlu öldü
Elektrik akımına kapılan anne ve oğlu öldü
0
Bayraktar: Çiftçi üretiyor ama para kazanamıyor!
Bayraktar: Çiftçi üretiyor ama para kazanamıyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.