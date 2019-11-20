Eski sevgilisi tarafından öldüren Güleda toprağa verildi

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya getirildi.

Eski sevgilisi tarafından öldüren Güleda toprağa verildi
20 Kasım 2019 Çarşamba 10:34

Güleda Cankel'in cenazesi, helallik alınması için Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Anne Vefaret Cankey, kızının tabutunun yanındaki sandalyeye oturtuldu. Bu sırada anne Cankel'in, "Kızımı nereye gönderiyorsunuz? Gelinlikle kapımızdan gidecektin. Gülüm benim, gülüm benim. Yakışmadı çocuğuma. Annenin sesini duyuyor musun?" sözleri yürek dağladı.

Sever mi her kalp katilini

Helallik alınmasının ardından Güleda Cankel'in tabutu, cenaze namazı için Ortaköy Camisi'ne getirildi. Güleda Cankel'in en sevdiği elbisenin tabutunun üzerine konulduğu görüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine; babası Mustafa Cankel, annesi Vefaret Cankel, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Kavaklıdere Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Demir, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in cenazesi ikindide menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Ortaköy mahalle mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Güleda Cankel'in, ölmeden 3 gün önce sosyal medyada 'Sever mi her kalp katilini' paylaşımında bulunması dikkati çekti.

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