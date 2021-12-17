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Eski sözlüsüne kâbusu yaşattı: Başından aşağıya kızgın yağ döktü

Hatay'da yine bir kadın kabusu yaşadı. İddiaya göre Resul Erkmen isimli erkek, eski sözlüsünün evine gitti. Sözlüsüne cinsel saldırıda bulunan Erkmen, daha sonra da kadının başından aşağıya kızgın yağ döktü. Olayın ortaya çıkması üzerine Erkmen tutuklandı

Eski sözlüsüne kâbusu yaşattı: Başından aşağıya kızgın yağ döktü
17 Aralık 2021 Cuma 10:28

Olay, 15 Aralık günü akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu. Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.’ye cinsel saldırıda bulundu. G.Ç.’den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü. Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.’yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Erkmen'i gözaltına aldı. Saldırıyı G.Ç’nin ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren Erkmen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZYAŞLARIYLA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yüzünde ağır yanıklar oluşan G.Ç., gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. G.Ç., "Kuzenlerimi evde misafir etmiştim. Onlar çıktıktan sonra kapı çaldı. Bir eşyalarını unuttuklarını ve onun için geri döndüklerini düşündüm. Kapıyı açar açmaz içeri eski sözlüm girdi. Boğazıma sarıldı. Nefessiz kaldım. Kiminle birlikte olduğumu, kiminle nişanlandığımı öğrenmek için telefonumu istedi. Bana hap içirdi. Elimi, kolumu bağladı, defalarca yumruk attı. Telefonu vermedim. Sonra üzerime kızgın yağ döktü" dedi.

Davayı üstlenen Av. Mehtap Sert, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Emniyetteki ifadesinde saldırıyı kendisinin gerçekleştirmediğini öne süren Resul Erkmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #kadın şiddet #kızgın yağ #cinsel saldırı
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