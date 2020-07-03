Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz tahliye edildi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz tahliye edildi
03 Temmuz 2020 Cuma 15:01

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Oğuz'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Heyet, Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 3 aya indirdi. Heyet, hükümle birlikte yurt dışı yasağı konularak Oğuz'un tahliyesine karar verdi.

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