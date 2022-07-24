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Eskişehir'de bir erkek tartıştığı eşini öldürdü, intihar etti!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine, tartıştığı eşi Güllü Sülük'ü (40) tabancayla öldüren Ramazan Sülük (43) aynı silahla yaşamına son verdi

Eskişehir'de bir erkek tartıştığı eşini öldürdü, intihar etti!
24 Temmuz 2022 Pazar 17:28

Olay, gece saatlerinde Sarısungur Mahallesi'nde meydana geldi. Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 4 çocuk babası Ramazan Sülük ile eşi Güllü Sülük arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Ramazan Sülük, eşini ruhsatsız tabancayla öldürdü, ardından da aynı silahla intihar etti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası alınan Ramazan Sülük'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Emek Mahallesi asri mezarlıkta toprağa verıildi. Eşi Güllü Sülük'ün cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #eskişehir #eşini öldürdü #kadın cinayeti
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