Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işçi alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işçi alacak
06 Mart 2023 Pazartesi 10:28

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Noter Kurası ve Sözlü Sınav ile 9 (Dokuz) Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Sürekli İşçi alınacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

Önceki Haber
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak
Sonraki Haber
İzmir'de riskli yapının yıkımı için yürütmeyi durdurma kararı
Ege Üniversitesi personel alımı yapacak
Ege Üniversitesi personel alımı yapacak
0
Hatay’da 200 aileyi barındıracak konteyner kent için yoğun çalışma
Hatay’da 200 aileyi barındıracak konteyner kent için yoğun çalışma
0
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
0
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
0
Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor
Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor
0
Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve ‘sır’ oldu
Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve ‘sır’ oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.