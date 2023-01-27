Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 kişi alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 22 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 kişi alacak
27 Ocak 2023 Cuma 10:42

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.


İlan için son başvuru tarihi 10 Şubat 2023 olarak açıklandı.

Detaylar için tıklayınız.

Önceki Haber
İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu açıklama yaptı
Sonraki Haber
Proje teknik eleman alımı yapılacaktır
EYT'nin Meclis'e geleceği gün açıklandı!
EYT'nin Meclis'e geleceği gün açıklandı!
0
Bir baba ve 3 çocuğu ölü bulundu! Korkunç iddia!
Bir baba ve 3 çocuğu ölü bulundu! Korkunç iddia!
0
Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlar satılacak
Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlar satılacak
0
Proje teknik eleman alımı yapılacaktır
Proje teknik eleman alımı yapılacaktır
0
Gurbetçi aileye büyük şok! Evlerine geldiler ama giremediler çünkü...
Gurbetçi aileye büyük şok! Evlerine geldiler ama giremediler çünkü...
0
Çöp evde 3,4 ve 7 yaşlarında üç çocuk bulundu!
Çöp evde 3,4 ve 7 yaşlarında üç çocuk bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.