Eskişehir Teknik Üniversitesi 37 kişi alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 37 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eskişehir Teknik Üniversitesi ilada belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır.



İlan için başvurular 16 Ocak 2023 tarihine kadar sürecektir.



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