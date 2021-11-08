Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 kişi alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 60 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eskişehir Teknik Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 60 (altmış) adet sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Destek personeli, büro personeli, hemşire, psikolog, teknisyen alımı için başvurular 8 Kasım 2021 ile 22 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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