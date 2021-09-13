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Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim elemanı alacağını açıkladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak
13 Eylül 2021 Pazartesi 11:49

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.


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