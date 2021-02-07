Esnaf isyan etti: Bay Kemal Bay Kemal diye uğraşacaklarına...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sokağın sesini dinlemeye devam ediyor. Akşener'in ziyaret ettiği bir esnaf, dayanma gücü kalmadığını söyleyerek, geçinemediklerini belirtti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Elmadağ ve Gölbaşı İlçeleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener dükkanları gezerek esnafın derdini dinledi. Ayakkabı satıcısı bir esnaf Akşener'e “Abla işler çok kötü, inan sabahtan bu yana sadece 50 lira kazanabildim, istersen kasayı göstereyim. Artık dayanacak güç kalmadı. Geçinemiyoruz. Siftahsız dükkan kapatıyoruz. Kira 5 bin lira, bize verilen yardım 750 lira. Gel de geçin. Batma noktasına geldik. Daha çok destek istiyoruz” sözleriyle dert yandı. Bir kadın da, “Eşimin kahvesi vardı, kapatmak zorunda kaldık. Evim kira. İki çocuk var. ‘Bay Kemal, Bay Kemal' diye uğraşacaklarına milletin sorunlarıyla ilgilensinler” dedi.

YILLARDIR İŞ ARIYOR

Akşener, “Tabletim yok derslere katılamıyorum” diyen küçük çocuğa tablet hediye etti. Bir kırtasiye çalışanı da, “Akşama kadar bir kalem satıyorum, o da bir lira. Eti geçtik, balık bile alamıyoruz” dedi. Bir vatandaş da Akşener'i yolda durdurarak, “Benim oğlum engelli. 26 yaşında işsiz. Sağ gözünü kaybetti, yıllardır iş arıyor. Size yalvarıyorum, elinizi ayağınızı öpeyim. Çalmadığım kapı kalmadı” dedi. Vatandaşa ‘Peki neyle geçiniyorsun' diye soran Akşener, “Bir asgari ücret emeklisiyle” yanıtını aldı. Akşener, vatandaşa yardım sözü verdi.

ÇÖZÜM GEREKİYOR

Ziyaretlerinin ardından Akşener, şöyle konuştu: “İşte esnafın hali. Görüyorsunuz geçinemiyorlar. Bu seslere siyaset cenahının kulak vermesi lazım. Artık bir çözüm gerekiyor. Seçmenin bize verdiği görev bu. Biz bu yüzden varız. Benim vaktim var sorunları dinliyorum. Sayın Erdoğan'ın böyle bir vakti elbette olamaz. Çünkü Cumhurbaşkanı, iktidarın başı. Çok işi var.” (Sözcü)