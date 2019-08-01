Esnaf, yeni yapılandırma bekliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Vergi borçlarını ödemekte zorlanan esnafın yeni bir yapılandırmaya ihtiyacı var' dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi borçlarını ödemekte zorlanan esnafın yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, faizlerin yüksek olduğu dönemlere ilişkin borç yapılandırması bozulan esnafın toplam borcunun ödenemeyecek bir noktaya geldiğini iddia etti.

Esnafın yapılandırma beklediğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti: Vergi borçlarını ödemekte zorlanan esnafın yeni bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Geçmiş dönemlerdeki borç yapılandırmalarında bazı idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmadı. Bugün 52 bin liranın üstündeki cezalar var ve önceki yapılandırmaların kapsamına girmiyor. Yeni yapılandırmada cezaların hepsi dahil olacak şekilde kamuya olan tüm borçlar kapsama alınmalı. Esnafımız bir an önce borcundan kurtulmak, devlete yük olmamak istiyor. Vade en az 60 aya çıkmalı ve faizler geçmiş dönemlere göre düşük tutulmalı.