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Esnafa destek için başvurular başladı. Peki nasıl başvuru yapacaksınız?

Esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği için 30 gün sürecek olan başvurular bugün başladı

Esnafa destek için başvurular başladı. Peki nasıl başvuru yapacaksınız?
25 Mayıs 2021 Salı 10:02

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.

Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Bugün başlayan başvurular 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.

Başvuru takvimi

30 günlük süreçte çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

Başvuru takvimi ise şöyle olacak:

TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.

30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.

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