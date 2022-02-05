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Esnaflardan tepki: Elektrik zamları geri alınsın!

Esnaflardan tepki: Elektrik zamları geri alınsın!
05 Şubat 2022 Cumartesi 11:42

Yüksek elektrik faturalarına tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. Palandöken,  "Elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın elektrik faturalarının altından kalkamadığını söyledi. Palandöken, esnafa özel bir tarife uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Esnafımız en az 800 kilovat saat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kilovat saate çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı. Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi. Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı. En azından belli bir süre bu zamların sübvanse edilmesi gerçekten esnafımızın en büyük beklentisi haline geldi" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #esnaf #elektrik faturası #bendevi palandöken
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