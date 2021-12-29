Eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürdü, intihar etti!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, eşiyle aralarındaki sorun nedeniyle bir süredir arkadaşında kalan Güzin Çetin, eşyalarını almak için geldiği evde Turgay Çetin ile tartıştı. Turgay Çetin, Güzin Çetin'i tabancayla vurup, öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde, Barbaros Mahallesi Dumanlı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle aralarındaki sorun nedeniyle bir süredir arkadaşının evinde kalan Güzin Çetin, kendi evine eşyalarını almak için gelince Turgay Çetin ile karşılaştı. Güzin ve Turgay Çetin çifti, tartışmaya başladı. Turgay Çetin, eşi Güzin Çetin'e tabancayla ateş ettikten sonra kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ve polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis, evin içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri, sitede yaşayanların da ifadelerine başvurdu. İsmi öğrenilemeyen komşu, sabah saatlerinde Güzin Çetin ile telefonda görüştüklerini, eşinin evde olması nedeniyle gelmemesi konusunda uyardığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.