Et ve Süt Kurumu müfettiş yardımcısı alacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Et ve Süt Kurumu müfettiş yardımcısı alacak
26 Ocak 2023 Perşembe 09:56

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK/KURUM) Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk Fakültesi mezunları (Birinci grup) arasından 1 (Bir), Veteriner Fakültesi Mezunları  (İkinci grup) arasından 1 (Bir) olmak üzere giriş sınavı ile 2 (İki) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı için başvurular, 06/02/2023 tarihinden 17/02/2023 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Posta ile ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


İlanın detayları için tıklayınız.

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