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Ev gözetleme tartışması ölümle bitti!

Adana'da, sokakta yürüyen Sinan Ali Yüceer (40), evleri gözetlediğinden şüphelendiği Y.K. (13) ile tartışıp, küfürleşti. Y.K.'nin durumu babası Emrullah Küsem'e (37) anlatmasından sonra iki aile arasında çıkan kavgada Yüceer'in kardeşi Emrah Yüceer (37), bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yüceer'i öldüren Cemil Büyükbaş (32) ile kavgaya karışan 2 şüpheli, yakalanarak tutuklandı

Ev gözetleme tartışması ölümle bitti!
04 Ekim 2022 Salı 10:10

Olay, 24 Eylül günü saat 23.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Sinan Ali Yüceer, Y.K. isimli çocuğun evleri gözetlediğinden şüphelendi. Y.K.'nin yanına yaklaşan Yüceer, "Sen kimsin? Neden evleri gözetliyorsun?" diye sordu. İddiaya göre Y.K., "Sana ne? Sen bu mahallenin ağası mısın?" diye cevap verince Sinan Ali Yüceer, küfretti. Eve giden Y.K., durumu babasına anlattı. Çocuğunu dinledikten sonra Emrullah Küsem, 3 arkadaşı ile birlikte mahalleye geldi.

5 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emrullah Küsem, evine gittiği Sinan Ali Yüceer, kardeşi Emrah Yüceer ve babası Ali Şahin Yüceer (64) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ali Şahin Yüceer, Emrullah Küsem'i kolundan bıçakladı. Küsem'in arkadaşı Cemil Büyükbaş (32) ise Emrah Yüceer'i yanında getirdiği bıçağı göğsüne ve karnına sapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sona ererken, ağır yaralı Emrah Yüceer, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüceer, 26 Eylül'de hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah Küsem, arkadaşları Musap Ertaş (25) ve Cemil Büyükbaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Karşı gruptaki Ali Şahin Yüceer, Sinan Ali Yüceer, Hüseyin H. (37), Kurtuluş D. (33) ve Murat S. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #ev gözetleme #tartışma #haber
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