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Ev sahibinin döküntü eve istediği kira pes dedirtti!

Ev sahibinin döküntü eve istediği kira pes dedirtti!
28 Ekim 2022 Cuma 12:03

İstanbul Esenler'de bir ev sahibi, evi için 4 bin TL kira istedi. Evi kiralamak isteyen Furkan Türeli önce 4 bin liraya ev bulduğu için mutlu olurken, evin fotoğraflarını gördükten sonra ise büyük şok yaşadı

İstanbul'da son dönemde kiralık ev fiyatlarında artış görülürken, bazı ev sahipleri de bu durumu fırsata çevirdi. Esenler Davutpaşa Mahallesi'nde bir kişi ise daha önce kömürlük ve depo olarak kullanılan giriş katındaki evini emlakçıya verdi. Emlakçı da evi internet sitesi ilan koyarak 4 bin lira kira istedi. İlan sitesinde bakımsız  2+1 daireye 4 bin lira kira istenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Duvarlarında rutubetli, mutfak tezgahının kırık, tuvaletin ise kullanılamayacak durumda olan evi kiralamak isteyenler fotoğrafları görünce vazgeçti. Ev ilandan kaldırılırken, emlakçı evde tadilat yapılacağını belirtti.  


"FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE EV SAHİBİNİ ENGELLEDİK"

Evi kiralamak isteyenlerden Furkan Türeli, "4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik'. Fotoğrafları başka yerlere attık bu kadar vicdansızlık olamaz dedik. Ev sahibini direkt engelledik. Bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç" dedi.  

Mahalle sakini Binal Baş aklı olan insanın o evi tutmaz diyerek, "Ev adamın istediği parayı ister ama o ev 4 bin liraya tutulmaz. Orası daha öncesinden kömürlüktü" ifadelerini kullandı. Bir başka mahalle sakini Kerem Karaaslan da "İlanda bekara yazmış ama orası 4 bin lira etmez. Ev değil bildiğiniz harabe. Depo olarak bile kullanılmaz ev kokuyordur" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #esenler #ev #kiralık ev #haber
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